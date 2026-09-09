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Газета.ру

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Теннисист Алькарас не вышел в полуфинал US Open — 2026, уступив Шелтону

Теннисист Алькарас не вышел в полуфинал US Open — 2026, уступив Шелтону

Испанский теннисист Карлос Алькарас, занимающий третье место в мировом рейтинге, не сумел выйти в полуфинал Открытого чемпионата США (US Open).

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