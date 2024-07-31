В ближайшие четыре года Индия увеличит мощности по переработке нефти Ожидается, что к 2028 году ежесуточный объем переработки сырой нефти в стране достигнет уровня 6,2 млн баррелей.
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В ближайшие четыре года Индия увеличит мощности по переработке нефти Ожидается, что к 2028 году ежесуточный объем переработки сырой нефти в стране достигнет уровня 6,2 млн баррелей.
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