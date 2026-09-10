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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо» представило Гутьерреса в стиле «Одиссеи». В ролике за ним бегут спартаковские кабаны, судья-циклоп смотрит ВАР с нырком дельфина, герой отказывается от каравая и укрощает быка

«Динамо» сегодня объявило о переходе  вингера Максимильяно Гутьерреса из «Индепендьенте». Чилийца презентовали роликом по мотивам фильма «Одиссея» Кристофера Нолана.

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