Ожидаемое потепление: прогноз погоды для Москвы, Петербурга, Урала и Сибири в феврале и марте 2024 года, приближение весны Ирэн ОрлонскаяВ последние годы погода в России стала настоящей загадкой для метеорологов и обычных граждан.