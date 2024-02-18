Ожидаемое потепление: прогноз погоды для Москвы, Петербурга, Урала и Сибири в феврале и марте 2024 года, приближение весны Ирэн ОрлонскаяВ последние годы погода в России стала настоящей загадкой для метеорологов и обычных граждан.
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