Доктор опозорил женщину — осмотрев её живот

Позитив для оптимистовПолитикаДоктор опозорил женщину — осмотрев её живот Правоверный мусульманин избил врача-дерматолога с криками: «Любишь смотреть на женские животики?!».Вернуться к статье188НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЭлина МорозоваЗачем пришла тогда ко врачу? Чтобы он по фасону хиджаба диагноз поставил?Nataly)))Девушка, между прочим, возмущалась, говорила, что ей не положено так делать. ))) если ей не положено зачем вообще из своей мусульманской норы нос высунула? сиди в наморднике дома и лечись тем чем у мусульман положено, воздавай Аллаху молитвы почаще. он услышит и вылечи от любой чесотки, и прыщей на жопе првоверную овечку)))Элина МорозоваЖизнь и здоровье мусульманских женщин ни гроша не стОит у этих дикарей..NatalyДикарей нужно держать в клетках с такими же дикарями. построить охраняемую зону где нибудь на остове в океане и всех мусульман диких туда. Держать под дулами автоматов, что бы твари злобные не вырвались иногда их выборочно отстреливать, что бы популяция не разрасталась. детей у этих животных отбирать сразу при рождении и отдавать на воспитание в нормальные семьи атеистов или агностиков короче, всем в чалмах и хиджабах головы отрезать или камнями закидывать , как только слово аллах услышишь от этих мразей.JPjrij pirazevИх ждут в СШАВалерий Черникуехали от средневековья и хотят жить в России по тем же средневековым законамЛариса КондаковаХуже того то, что они и нам их пытаются навязать. А наше правительство очень слабое и идет за ними на поводу. Толерантность головного мозга...Василий ГорбатовДля начала: урода в тюрьму, за нападение на врача. А потом,вместе с женой, на веки вечные в кишлак, без права пересекать российскую границу.Олег АрхиповОни приехали на земли наших предков,что бы жить на них вместо наших потомков. Вот и весь сказ.Другое дело-надо ли им позволять это !?Татьяна ТучакНехрен было выпускать зверей из заповедника. Жили там в 16 веке - пусть живут дальше.Николай СмирновВсе, кто живёт в России, должны подчинятся российским законам, правилам, традициям и обычаям, а кто не желает пусть убирается к чёртовой матери. Таков порядок во всех странах мира, в эмиратах российских ...лядей и педиков, нарушающих местные обычаи, сурово наказывают, вплоть до убийства. Россия светское государство и нефиг разводить тут шариаты и исламы, пусть у себя в аулах, делают, что хотят.alexanderСразу вспомнил фильм, "Белое солнце в пустыне", где Петруха бегал за Гюльчатай и говорил ей-"Гюльчатай, открой личико", но она ему личико не открыла, а этому врачу всё показала и живот и руки и ноги. Вопрос? Почему она не пошла к женскому врачу, раз аллах запрещает им раздевается, перед врачом мужчиной.Майя MajaДелайте выводы Смирнов. Нечего хаить то, чего не знаете. Эмираты светское федеративное государство. Система - Конституционная монархия. Конституция гарантирует независимость судебной власти. Федеральная судебная система существует с 1971; к ней присоединились все эмираты, за исключением Дубая и Рас-эль-Хайма. Во всех эмиратах действует светское и исламское (шариат) законодательство для гражданских, уголовных и высшего судов. Высшим органом судебной власти является Федеральный Верховный Суд (состоит из 6 членов), судьи которого назначаются президентом. Система здравоохранения лучшая среди всего Юго-Восточного региона. Лучшее родовспоможение, гинекология для женщин Есть выбор врача дляя женщин! Система здравоохранения предлагает бесплатное обслуживание всем гражданам; в 1982 в связи с сокращением доходов от экспорта нефти правительство ввело платные услуги только для неграждан, кроме экстренных случаев! В стране существует обширная сеть социальной защиты, которая включает семейные центры, нацеленные на решение внутренних проблем и обучения женщин навыкам ведения домашнего хозяйства. Действует психологическая помощь для неблагополучной молодежи; предусматривается оказание помощи жертвам эпидемий и катастроф. Вдовы, сироты, пожилые, инвалиды и другие, неспособные поддерживать себя самостоятельно, получают социальное пособие. Другие социальные льготы, предоставляемые гражданам ОАЭ: бесплатное жилье и субсидии на обустройство квартиры.Майя MajaВысшее образование, как начальное и среднее, является бесплатным для всех граждан ОАЭ. Основные высшие учебные заведения: Университет Объединенных Арабских Эмиратов в Аль-Айне (осн. в 1977; св. 15 тыс. студентов); Высшие технологические колледжи в Абу-Даби (осн. в 1988), в Аль-Айне (осн. в 1988), Дубае (осн. в 1989) и Рас-эль-Хайме (осн. в 1989); Инженерный колледж Этисалата в Шардже; Университет науки и технологий Аджмана (осн. в 1988); Университет Шарджа (осн. в 1997); Американский университет Шарджа (осн. в 1997); Университет Аль-Байян (осн. в 1997; первый частный университет в Абу-Даби); Дубайский авиационный колледж (осн. в 1991–1992). Многие граждане ОАЭ получают высшее образование в США, Великобритании, других арабских странах. В дополнении к учебным учреждениям для детей и подростков существуют сеть учебных заведений для взрослых, не получивших соответствующего образования. Количество центров образования для взрослых выросло с 54 (в 1972) до 139 (в 1996–1997), где обучалось 18 тыс. учащихся. В 1993 число неграмотного населения сократилось до 16,8% в сравнении с 79% в 1968. По оценке ООН, численность грамотного населения в 2003 составляло 77,9% (76,1% мужчин, 81,7% женщин).Надежда ЧеркасоваУ нас светское государство, а нац. меньшинства со своими правилами пусть едут в свои страны, где по их выражению, не будут врачи осматривать животик. Может хватит с ними нянчиться и плясать под их дудку?Майя MajaВсе это глупости и провокации. Даже тему развивать глупо...Если я не хочу, чтобы меня осматривал врач-мужчина, я просто выберу другого врача без всяких огласок на весь мир.Гаражный кооператив ЛАДАСколько там карячится этому "горячему" фанатику? Меня это больше интересует. Если тебя не устраивает врач, бери свою ненаглядную и чеши к другому врачу. Впаять этому дебилу по полной без оглядки.Анжела Дацковот непонятно, что эта дебилка-овца не могла сама выйти из кабинета, если ее не устраивал врач-мужчина. Он же ее не под пытками заставлял оголять свой живот, так что скорее всего этой овце самой захотелось оголить свой живот страшный, а все стрелки перевела на врача. И муж-дебил приперся защищать честь своей овцы-жены. А теперь мужа-фанатика религиозного в тюрьму на пару лет, чтоб его там воспитали по-мужски, и руки костлявые свои тянуть по жизни не будет.Комментировать
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