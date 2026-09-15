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В Севастополе загорелась крыша детского сада после отражения атаки беспилотников

Крыша детского сада «Маяк детства», расположенного на территории образовательного центра «Бухта Казачья» в Севастополе, загорелась после отражения атаки беспилотников.

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