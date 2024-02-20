70 лет назад КПСС передала Крым Украине

kaplinvladimir Каплин Владимир

Юрий, по всему Вы считаете Украину 1954 года отдельным независимым от России и СССР государством...не меньше как, например, Польша... А она была неотделимой частью Союза...И изменения административных границ регионов (по разным причинам) не несло --и не могло нести!--каких либо политических последствий...Области, районы,даже республики объёдинялись и разъединялись, у территориальных структур менялись наименования, границы... И делалось всё это в угоду экономической целесообразности... И не более того! Так поступают практически во всех государствах мира... Даже там, где у власти нет коммунистов! Не знаете истории, не способны логически мыслить-- а туда же...суровый приговор коммунистам выносите!