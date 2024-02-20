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Свежие комментарии

70 лет назад КПСС передала Крым Украине

70 лет назад КПСС передала Крым Украине

Знаменательная дата, однако. Впервые вопрос о передаче Крыма Украине был поднят на заседании Президиума ЦК КПСС (позднее этот орган стали называть Политбюро) 25 января 1954 года.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Эта территория Казачьего войска,присоединенной к России.
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15 час.
Ю
Юрий Зубрин
Спустя 30-ть с лишним лет многое узнал о деятельности ,возникает опасение от того ,что будут творить &quot;коммунистЫ&quot;,придя к власти !
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8 час.
kaplinvladimir Каплин Владимир
Юрий, по  всему Вы  считаете  Украину  1954 года  отдельным  независимым  от России  и   СССР  государством...не  меньше  как, например,  Польша... А она  была  неотделимой частью  Союза...И изменения административных  границ  регионов (по разным   причинам) не несло --и не  могло нести!--каких  либо политических  последствий...Области,  районы,даже  республики  объёдинялись  и разъединялись,   у территориальных   структур менялись  наименования,  границы... И делалось  всё  это  в  угоду экономической  целесообразности... И не более  того! Так  поступают практически  во  всех  государствах  мира... Даже  там, где  у  власти нет  коммунистов! Не знаете истории,  не  способны  логически мыслить--  а туда же...суровый  приговор коммунистам  выносите!
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5 час.

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