Знаменательная дата, однако. Впервые вопрос о передаче Крыма Украине был поднят на заседании Президиума ЦК КПСС (позднее этот орган стали называть Политбюро) 25 января 1954 года.
70 лет назад КПСС передала Крым Украине
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Эта территория Казачьего войска,присоединенной к России.
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15 час.
Ю
Юрий Зубрин
Спустя 30-ть с лишним лет многое узнал о деятельности ,возникает опасение от того ,что будут творить "коммунистЫ",придя к власти !
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8 час.
kaplinvladimir Каплин Владимир
Юрий, по всему Вы считаете Украину 1954 года отдельным независимым от России и СССР государством...не меньше как, например, Польша... А она была неотделимой частью Союза...И изменения административных границ регионов (по разным причинам) не несло --и не могло нести!--каких либо политических последствий...Области, районы,даже республики объёдинялись и разъединялись, у территориальных структур менялись наименования, границы... И делалось всё это в угоду экономической целесообразности... И не более того! Так поступают практически во всех государствах мира... Даже там, где у власти нет коммунистов! Не знаете истории, не способны логически мыслить-- а туда же...суровый приговор коммунистам выносите!
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5 час.
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