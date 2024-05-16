После вмешательства Бастрыкина и депутатов Госдумы суд в Екатеринбурге передумал выдворять семью казахстанцев из России

Борис Леонтьев

У нас все законы работают по принципу «закон что дышло — куда повернул (судья), туда и вышло». Всегда решает не закон а судья — преступника могут расстрелять, а может получить «25 лет условно». А у судьи (любого) такого выбора быть не должно. Закон должен чётко определять если человек виновен, какое наказание он должен понести, судья должен только констатировать этот факт. Иначе у нас так и будет, что украл булочку — вот тебе 5 лет строгого режима. Убил человека с особой жестокостью — вот тебе 10 лет условно.