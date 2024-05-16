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Политика как она есть

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После вмешательства Бастрыкина и депутатов Госдумы суд в Екатеринбурге передумал выдворять семью казахстанцев из России

После вмешательства Бастрыкина и депутатов Госдумы суд в Екатеринбурге передумал выдворять семью казахстанцев из России

Фото: Татьяна Мерзлякова Свердловский областной суд сегодня отменил сразу три постановления Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга — все они касались истории семьи Морозовых, которая вызвала резонанс на федеральном уровне.

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Комментарии
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Борис Леонтьев
У нас все законы работают по принципу «закон что дышло — куда повернул (судья), туда и вышло». Всегда решает не закон а судья — преступника могут расстрелять, а может получить «25 лет условно». А у судьи (любого) такого выбора быть не должно. Закон должен чётко определять если человек виновен, какое наказание он должен понести, судья должен только констатировать этот факт. Иначе у нас так и будет, что украл булочку — вот тебе 5 лет строгого режима. Убил человека с особой жестокостью — вот тебе 10 лет условно.
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4 час.
СО
Сергей О
А почему она за эти годы проживания в России не оформила гражданство
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2 час.
Игорь Васиков
Только стала судьёй и уже косячит!
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1 час.

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