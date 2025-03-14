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Шнайдер и Пирс проиграли в 1/2 финала в миксте в Индиан-Уэллс

Шнайдер и Пирс проиграли в 1/2 финала в миксте в Индиан-Уэллс

В четверг они провели два матча. В четвертьфинале обыграли вторых сеяных Элин Рутлиф и Майкла Венуса – 7:6(4), 6:3.

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