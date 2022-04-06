В Самаре экс-сотрудница налоговой предстанет перед судом из-за махинаций с налогами

Сделка предусматривала денежное вознаграждение, - рассказали в СУ СК РФ по Самарской области. Для этого экс-сотрудница ИФНС предоставляла директору фирмы ложные налоговые декларации других организаций и доверенности на представление их интересов.

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