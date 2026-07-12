Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

237 подписчиков

В Горном Алтае за полгода поймали более 800 пьяных водителей

В Горном Алтае за полгода поймали более 800 пьяных водителей

Наибольшее число таких нарушений зарегистрировано в Горно-Алтайске За первые шесть месяцев 2026 года сотрудники Госавтоинспекции Республики Алтай задержали 838 водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии