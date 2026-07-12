В Горном Алтае за полгода поймали более 800 пьяных водителей

Наибольшее число таких нарушений зарегистрировано в Горно-Алтайске За первые шесть месяцев 2026 года сотрудники Госавтоинспекции Республики Алтай задержали 838 водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения.
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