На Ямале завершено электронное предварительное голосование «Единой России»

Известны предварительные итоги процедуры – победители будут представлять партию на осенних выборах Секретарь реготделения партии Алексей Ситников сообщил, что в Салехарде и Ноябрьске победители набрали от 300 до 825 голосов и поблагодарил ямальцев за активное участие в процедуре.
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