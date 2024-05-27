На Ямале завершено электронное предварительное голосование «Единой России»

Известны предварительные итоги процедуры – победители будут представлять партию на осенних выборах Секретарь реготделения партии Алексей Ситников сообщил, что в Салехарде и Ноябрьске победители набрали от 300 до 825 голосов и поблагодарил ямальцев за активное участие в процедуре.