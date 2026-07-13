США впервые применили БЭКи в боевых условиях, атаковав порт Ирана Бандар-Аббас Соединенные Штаты впервые применили безэкипажные катера в реальных боевых условиях, а.
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США впервые применили БЭКи в боевых условиях, атаковав порт Ирана Бандар-Аббас Соединенные Штаты впервые применили безэкипажные катера в реальных боевых условиях, а.
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