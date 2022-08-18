В Италии в целях экономии энергии внесли предложение об отмене вечерних матчей

В итальянских футбольных лигах предложили отменить вечерние матчи в целях экономии электроэнергии. «Перенос игры — это очевидный способ сэкономить электричество и показать, что Серия А тоже солидарна с призывами экономить», — говорится в заявлении.
В итальянских футбольных лигах предложили отменить вечерние матчи в целях экономии электроэнергии. «Перенос игры — это очевидный способ сэкономить электричество и показать, что Серия А тоже солидарна с призывами экономить», — говорится в заявлении.
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