Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Нашли у кого спрашивать.... у "эксперта" по футболу))Тарасова о сборно...
  • Вера артемьева
    вонючая лужа возомнила себя океаномЕлена Исинбаева: ...
  • Юлия Белова (Ржанова)
    Как и у Макаревича - заоблачное представление о  себе, и, как следствие, представление о других только как о лужах. Ч...Елена Исинбаева: ...

Грассо – о поединке с Шевченко: «Думаю, что победила 3-2. Четвертый и пятый раунды за мной. Третий бой? Не хочу тормозить дивизион»

Грассо – о поединке с Шевченко: «Думаю, что победила 3-2. Четвертый и пятый раунды за мной. Третий бой? Не хочу тормозить дивизион»

«Я довольна своим выступлением. Считаю, что победила со счетом 3-2. Четвертый и пятый раунды были за мной, но я не судья, поэтому все так, как есть.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх