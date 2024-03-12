Кроутер: ЕС должен отправить силы на Украину, пока НАТО бездействует

Бывший помощник верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе, экс-полковник армии США Александр Кроутер выразил мнение, что Европейский союз должен направить войска в Украину, поскольку НАТО не активно вмешивается в конфликт с российскими войсками на украинской территории.