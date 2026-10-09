Территория Героев...(219)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Гвардии сержант Зайцев НикитаГвардии сержант Никита Зайцев с позывным «Фантом» спас более 400 раненых на Ореховском направлении в Запорожской области.
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