Песков: Такер Карлсон не был кандидатом в модераторы пленарки ПМЭФ с Путиным

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что журналиста Такера Карлсона не рассматривали в качестве возможного модератора пленарной сессии ПМЭФ с участием президента России Владимира Путина.
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