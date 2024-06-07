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Песков: Такер Карлсон не был кандидатом в модераторы пленарки ПМЭФ с Путиным

Песков: Такер Карлсон не был кандидатом в модераторы пленарки ПМЭФ с Путиным

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что журналиста Такера Карлсона не рассматривали в качестве возможного модератора пленарной сессии ПМЭФ с участием президента России Владимира Путина.

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