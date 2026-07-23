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Первый GPU на Луне: Nvidia отправит чипы Jetson для управления роботами на поверхности спутника Земли

Первый GPU на Луне: Nvidia отправит чипы Jetson для управления роботами на поверхности спутника Земли

Ровер Lunar Outpost получит вычислительную платформу Nvidia для обработки данных лидара прямо на Луне, где технология должна работать в условиях радиации и экстремальных перепадов температурыКомпания Lunar Outpost готовит первый запуск лунного ровера с GPU Nvidia на борту.

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