На ПМЭФ рассказали о популярных российских платформах: как будут развиваться соцсети

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня, ФедералПресс. Представители российских платформ, СМИ, а также иностранные коллеги на сессии «Новые медиа в многополярном мире» в рамках Петербургского международного экономического форума пришли к выводу, что спрос на российские соцсети есть не только в стране, но и за рубежом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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