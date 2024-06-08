На ПМЭФ рассказали о популярных российских платформах: как будут развиваться соцсети

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня, ФедералПресс. Представители российских платформ, СМИ, а также иностранные коллеги на сессии «Новые медиа в многополярном мире» в рамках Петербургского международного экономического форума пришли к выводу, что спрос на российские соцсети есть не только в стране, но и за рубежом.