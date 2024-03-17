Браконьеры нанесли ущерб Алтайскому краю почти на 14 млн рублей в 2023 году

По статье "Незаконная охота" в полицию направили порядка 50 заявлений об уголовных преступлениях Браконьеры в 2023 году нанесли Государственному охотничьему фонду в Алтайском крае ущерб более чем на 13,7 млн руб.
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