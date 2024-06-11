Ким Чен Ын: Отношения КНДР и РФ стали несокрушимы

Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики, генеральный секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын по случаю Дня России направил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму, текст которой приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.
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