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Ким Чен Ын: Отношения КНДР и РФ стали несокрушимы

Ким Чен Ын: Отношения КНДР и РФ стали несокрушимы

Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики, генеральный секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын по случаю Дня России направил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму, текст которой приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

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