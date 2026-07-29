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«Льюис назвал меня трусом и заблокировал»: боец UFC рассказал о конфликте с Хэмилтоном

TimeБывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Джон Джонс рассказал о конфликте с семикратным чемпионом Формулы 1 Льюисом Хэмилтоном из-за охоты на кабана, которая вызвала резкую критику британского гонщика.

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