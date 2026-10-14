Полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал победу над «Галатарсараем» (4:1) во втором туре общего этапа Лиги чемпионов.
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