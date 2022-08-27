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В Удмуртии председатель Общественного совета принял участие во Всероссийской акции «Помоги пойти учиться»

В Удмуртии председатель Общественного совета принял участие во Всероссийской акции «Помоги пойти учиться»

В рамках Всероссийской акции «Помоги пойти учиться» член Общественного совета при МВД по Удмуртской Республике Алексей Семенихин и сотрудники ведомства посетили Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД по Удмуртской Республике.

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