В Удмуртии председатель Общественного совета принял участие во Всероссийской акции «Помоги пойти учиться»

В рамках Всероссийской акции «Помоги пойти учиться» член Общественного совета при МВД по Удмуртской Республике Алексей Семенихин и сотрудники ведомства посетили Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД по Удмуртской Республике.