Троц о возобновлении карьеры тренера: «Несколько команд уже связывались со мной. Сказал им, что еще не готов»

Барри Троц заявил, что пока не готов возобновить карьеру тренера. 60-летний специалист ранее заявил, что пропустит сезон-2022/23, так как намерен заняться семейными делами.

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