“More than 1 million people have already cast their ballots in Alberta’s referendum on separation from Canada, signaling strong voter turnout that pollsters say may favor the ‘remain’ side,” Bloomberg reports.
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