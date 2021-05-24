Частности космической гонки: американские туристы пакуют рюкзаки

Частная компания Virgin Galactic успешно провела испытание своего космолета. Западные страны уже планируют ставить космический туризм на поток, а чем могут ответить отечественные предприниматели, разбирались аналитики ФБА «Экономика сегодня».
Частная компания Virgin Galactic успешно провела испытание своего космолета. Западные страны уже планируют ставить космический туризм на поток, а чем могут ответить отечественные предприниматели, разбирались аналитики ФБА «Экономика сегодня».
Свежие комментарии