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Частности космической гонки: американские туристы пакуют рюкзаки

Частности космической гонки: американские туристы пакуют рюкзаки

Частная компания Virgin Galactic успешно провела испытание своего космолета. Западные страны уже планируют ставить космический туризм на поток, а чем могут ответить отечественные предприниматели, разбирались аналитики ФБА «Экономика сегодня».

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