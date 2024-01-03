Никто не хочет умирать: на Украине недовольны большим числом уклонистов

Киев не сделал ничего, чтобы мобилизация населения страны прошла без насилия. Об этом в недавнем интервью, опубликованном на платформе YouTube, заявил Георгий Тука — бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.