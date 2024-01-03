Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 481 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ed
    Мы же с ними воюем. На что надеялись? До сих пор считаем их значимыми в вопросах если не справедливости, то хотя бы п...МИД Франции назва...
  • Вовладар Даров
    Мигранты во Франции успокоились, но можно повторить погромы, они так и не понимают лягушатники, что это не спроста! Ж...МИД Франции назва...
  • Сергей Торопчин
    это и пшеков касается.«До границ Польши...

Никто не хочет умирать: на Украине недовольны большим числом уклонистов

Никто не хочет умирать: на Украине недовольны большим числом уклонистов

Киев не сделал ничего, чтобы мобилизация населения страны прошла без насилия. Об этом в недавнем интервью, опубликованном на платформе YouTube, заявил Георгий Тука — бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталья Иванова
Как так то , а &quot;родину&quot; хохложопию защищать кто будет от мордора? Ай я яй.
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх