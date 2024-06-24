Италия вырвала ничью у Хорватии и вышла в плей-офф Евро-2024

Сборные Хорватии и Италии сыграли вничью в третьем туре группового этапа чемпионата Европы - 2024. Встреча, которая состоялась на стадионе "Ред Булл-Арена - Центральштадион" в Лейпциге, завершилась со счетом 1:1.