Юрист рассказал об упрощенном порядке вступления в наследство

С 5 февраля начнет действовать новый порядок выдачи нотариусами свидетельства о праве на наследство. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
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