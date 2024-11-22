Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Джабаров: «Орешник» стал полной неожиданностью для Запада

Джабаров: «Орешник» стал полной неожиданностью для Запада

Российская ракетная система средней дальности «Орешник» стала полной неожиданностью для Запада. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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