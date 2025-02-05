В январе трех питомцев из Тамбовской области вывезли в Бельгию, Марокко и Францию

С 1 по 31 января 2025 года специалистами управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям оформлены ветеринарные сертификаты на вывоз трех домашних питомцев с территории Тамбовской области за пределы России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии