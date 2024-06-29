Как накопить на отпуск? Российские туристы поделились своими методами

Отпуск – это долгожданное время, когда можно забыть о работе и погрузиться в новые впечатления. Но для многих россиян приятное ожидание омрачается вопросом: как же оплатить свой отдых? Портал OneTwoTrip и IT-компания Bnovo провели онлайн-опрос среди тысячи пользователей, чтобы узнать, как они копят деньги на путешествия и сколько тратят на отпуск.