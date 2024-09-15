Американские спотовые BTC-ETF зафиксировали самый высокий дневной приток средств за последние два месяца

Американские биржевые фонды, инвестирующие в спотовый Биткоин, переживают новый всплеск интереса. За последние два месяца наблюдается значительный приток средств, особенно после того, как Bitcoin преодолел отметку в $60 000.
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