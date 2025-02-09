Как рост утильсбора в Беларуси скажется на ценах автомобилей в России? Мнение эксперта

Власти Беларуси повысили размер утилизационного сбора до российского уровня. Данная мера обусловлена намерением властей избежать реализации различных «серых» схем для ввоза автомобилей в РФ через соседнее государство.
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