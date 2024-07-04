Число женщин репродуктивного возраста в России продолжит сокращаться до 2046 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пленарной сессии Дня национальных приоритетов «Семья».
Число россиянок репродуктивного возраста будет сокращаться до 2046 года
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Руслан Богомолов
Тысячи лет дети были страховым капиталом для человека в старости. Как только ему (человеку) объявили, что его благополучная старость зависит от накоплений в ПФ или от стажа работы на строительство материальной базы коммунизма, он перестал рождать и воспитывать детей, которые реально стали не просто не нужны, а ещё и помехой в зарабатывании благополучия в старости. Об этом здесь - https://bogomorus.mirtesen.ru/blog/43377713453/I-snova-o-rozhdayemosti-?utm_referrer=mirtesen.ru
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Фантазии о будущем. - МирТесен
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