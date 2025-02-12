Во Франции обанкротилась компания, поставляющая Киеву оружие

Объявление о банкротстве сделал старейший во Франции производитель стрелковых вооружений, поставлявший оружие Украине, компания Verney-Carron, 11 февраля сообщает пресс-служба главного акционера банкрота компания Cybergun.
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