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Евгений Пригожин раздал снаряжение ополченцам, проходящим обучение на базе ЧВК «Вагнер»

Евгений Пригожин раздал снаряжение ополченцам, проходящим обучение на базе ЧВК «Вагнер»

Федеральное агентство новостей Петербургский предприниматель Евгений Пригожин посетил базу ЧВК «Вагнер» в Краснодарском крае, где проходит обучение будущих ополченцев из Курской и Белгородской областей, и поздравил добровольцев с Новым годом.

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