Евгений Пригожин раздал снаряжение ополченцам, проходящим обучение на базе ЧВК «Вагнер»

Федеральное агентство новостей Петербургский предприниматель Евгений Пригожин посетил базу ЧВК «Вагнер» в Краснодарском крае, где проходит обучение будущих ополченцев из Курской и Белгородской областей, и поздравил добровольцев с Новым годом.