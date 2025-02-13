Сын Илона Маска вытер козявки о стол Трампа в Белом доме

Трамп назвал мальчика по имени X Æ A-Xii отличным парнем с высоким IQ.фото: x.com/WhiteHouseСын главы Департамента эффективности госуправления (DOGE) Илона Маска вытер козявки о стол королевы Виктории в Овальном кабинете во время пресс-конференции президента США Дональда Трампа.