Сын Илона Маска вытер козявки о стол Трампа в Белом доме

Трамп назвал мальчика по имени X Æ A-Xii отличным парнем с высоким IQ.фото: x.com/WhiteHouseСын главы Департамента эффективности госуправления (DOGE) Илона Маска вытер козявки о стол королевы Виктории в Овальном кабинете во время пресс-конференции президента США Дональда Трампа.
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