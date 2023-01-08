В Чехии определилась тройка фаворитов будущих президентских выборов

Новым президентом Чехии, скорее всего, станет один из тройки лидеров гонки — бывший премьер-министр и председатель АНО Андрей Бабиш, бывший представитель НАТО и чешской армии Петр Павел или бывший ректор Университета Менделя Дануше Нерудова.