Жилой дом сгорел в деревне Пителинского района

Сообщение о пожаре поступило 22 апреля в 13:20. На тушение выезжали два пожарных расчёта ПСЧ-32, а также расчёт расчет пителинского «Пожлеса» и добровольно-пожарная команда из Ермо-Николаевского сельского поселения.