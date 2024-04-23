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62ИНФО | Новости Рязани

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Жилой дом сгорел в деревне Пителинского района

Жилой дом сгорел в деревне Пителинского района

Сообщение о пожаре поступило 22 апреля в 13:20. На тушение выезжали два пожарных расчёта ПСЧ-32, а также расчёт расчет пителинского «Пожлеса» и добровольно-пожарная команда из Ермо-Николаевского сельского поселения.

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