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Президент Израиля Герцог: События в Махачкале являются «контролируемым антисемитизмом»

Президент Израиля Герцог: События в Махачкале являются «контролируемым антисемитизмом»

Президент Израиля Ицхак Герцог выступил с комментарием по поводу беспорядков, которые происшедшие в аэропорту Махачкалы.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
Честно - евреи задолбали своим антисимитизмом. Что это такое и где он? Мне 67 лет, я живу в России и всю жизнь наблюдаю, что лучше всех живётся евреям. Какого чёрта все возбудились по Махачкале - да не хотят жители видеть у себя испуганных патриотов бегунков и что? Из за чего такая возня? Евреев маленько задели? Караул! Усё пропало!
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2 д.
Уя
Уфимцев я
Просто, за 30 лет &quot;правления&quot; команды питерцев, евреи пролезли во все сферы жизни страны. И даже второй человек, премьер-министр Мишустин, тоже еврей... Дальше то куда? Ну, разве что Надеждина, этого сукина сына... Президентом избрать (ха ха ха...)
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2 д.

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