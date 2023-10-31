Президент Израиля Ицхак Герцог выступил с комментарием по поводу беспорядков, которые происшедшие в аэропорту Махачкалы.
Президент Израиля Герцог: События в Махачкале являются «контролируемым антисемитизмом»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalia Ivanova
Честно - евреи задолбали своим антисимитизмом. Что это такое и где он? Мне 67 лет, я живу в России и всю жизнь наблюдаю, что лучше всех живётся евреям. Какого чёрта все возбудились по Махачкале - да не хотят жители видеть у себя испуганных патриотов бегунков и что? Из за чего такая возня? Евреев маленько задели? Караул! Усё пропало!
Ответить
2 д.
Уя
Уфимцев я
Просто, за 30 лет "правления" команды питерцев, евреи пролезли во все сферы жизни страны. И даже второй человек, премьер-министр Мишустин, тоже еврей... Дальше то куда? Ну, разве что Надеждина, этого сукина сына... Президентом избрать (ха ха ха...)
Ответить
2 д.
Свежие комментарии