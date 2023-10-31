Президент Израиля Герцог: События в Махачкале являются «контролируемым антисемитизмом»

Natalia Ivanova

Честно - евреи задолбали своим антисимитизмом. Что это такое и где он? Мне 67 лет, я живу в России и всю жизнь наблюдаю, что лучше всех живётся евреям. Какого чёрта все возбудились по Махачкале - да не хотят жители видеть у себя испуганных патриотов бегунков и что? Из за чего такая возня? Евреев маленько задели? Караул! Усё пропало!