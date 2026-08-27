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Госдолг Украины на конец июля составил 214,18 млрд долларов

Госдолг Украины на конец июля составил 214,18 млрд долларов

К концу июля госдолг Украины достиг рекордных значений. Он превысил 214 миллиардов долларов, сообщили «Ведомости».

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