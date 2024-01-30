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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Бывший челябинский вице-губернатор продал свою долю в агрохолдинге «Равис»: кому достался актив

Бывший челябинский вице-губернатор продал свою долю в агрохолдинге «Равис»: кому достался актив

ЧЕЛЯБИНСК, 30 января, ФедералПресс. «Уральская агропромышленная группа» из Екатеринбурга выкупила у бывшего заместителя губернатора Челябинской области Андрея Косилова 41,2 % уставного капитала АО «Равис – Птицефабрика Сосновская».

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