Бывший челябинский вице-губернатор продал свою долю в агрохолдинге «Равис»: кому достался актив

ЧЕЛЯБИНСК, 30 января, ФедералПресс. «Уральская агропромышленная группа» из Екатеринбурга выкупила у бывшего заместителя губернатора Челябинской области Андрея Косилова 41,2 % уставного капитала АО «Равис – Птицефабрика Сосновская».
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