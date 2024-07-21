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"Диаспоры подкупали и подкупают чиновников": Против завоза мигрантов выступил даже Олег Газманов

"Диаспоры подкупали и подкупают чиновников": Против завоза мигрантов выступил даже Олег Газманов

Русский певец Олег Газманов высказался против бесконтрольной миграции.Олег Газманов, русский певец, высказался по поводу мигрантов.

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