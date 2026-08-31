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Более 100 социальных предприятий получили меры господдержки на развитие своей деятельности за три года

Более 100 социальных предприятий получили меры господдержки на развитие своей деятельности за три года

С начала 2026 года 31 предприятие воспользовалось различными мерами государственной поддержки в региональном центре «Мой бизнес».

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