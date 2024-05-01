В России МРОТ предложили увеличить до 30 тыс. рублей

В Госдуме высказали инициативу увеличить минимальную оплату труда (МРОТ) до 30 тыс. рублей. Напомним, что с 1 января 2024 года минимальная оплата труда для россиян составляет 19 242 рубля, что на 18,5% больше, чем в 2022 году.