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Царьград

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Польское ТВ: археологи нашли скелет человека возрастом 5000 лет

Польское ТВ: археологи нашли скелет человека возрастом 5000 лет

Польское телевидение сообщает о находке под Вроцлавом: археологи обнаружили скелет мужчины, жившего около 5000 лет назад, а также фрагменты двух черепов и украшения из зубов животных.

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