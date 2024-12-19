Искусственный интеллект демонстрирует признаки когнитивных нарушений

Почти все ведущие модели большого языка или «чат-боты» демонстрируют признаки легких когнитивных нарушений в тестах, используемых для выявления ранних признаков деменции, как сообщает исследование, опубликованное в рождественском выпуске BMJ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии