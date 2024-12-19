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Искусственный интеллект демонстрирует признаки когнитивных нарушений

Почти все ведущие модели большого языка или «чат-боты» демонстрируют признаки легких когнитивных нарушений в тестах, используемых для выявления ранних признаков деменции, как сообщает исследование, опубликованное в рождественском выпуске BMJ.

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